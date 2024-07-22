Более 4,5 тысячи индийских студентов эвакуировали из Бангладеш на фоне беспорядков

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш из-за протестов

IMAGO/Hindustan Times
Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Власти Индии эвакуировали более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фон беспорядков, заявили в МИД страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На сегодняшний день в Индию вернулись более 4,5 тысячи индийских студентов», — отметили в министерстве.

По данным МИД, из Бангладеш также эвакуировали граждан Непала, Бутана и Мальдив. Посольство Индии в Дакке поддерживает контакты с местными властями для обеспечения безопасности людей.

Протесты в Бангладеш начались из-за системы квот на государственные должности. Демонстрации усилились после случаев насилия в кампусе университета Дакки между полицией, протестующими и проправительственными студенческими активистами.

Правоохранители 20 июля использовали боевое оружие против участников демонстрации в Бангладеш. В результате пострадал один человек. Из-за напряженной обстановки в стране ввели комендантский час.

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