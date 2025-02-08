Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае

В результате оползня в Китае пропали без вести более 30 человек. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» , ссылаясь на местный штаб по предупреждению и борьбе с геологическими стихийными бедствиями.

По словам очевидцев, в деревне Цзиньпин на юго-западе страны оползень сошел в 11:50 по местному времени (06:50 по московскому). Под землей оказались десять домов.

«Два человека были спасены во второй половине того же дня, спасательные работы продолжаются», — сообщило издание.

На месте стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, а также ликвидация его последствий.

В конце января в северо-восточном китайском городе Шэньян произошел мощный взрыв возле торгового центра, в результате которого погибли как минимум три человека. Пострадали 30 человек, раненых госпитализировали в ближайшие больницы. Специалисты рассматривают несколько версий, в том числе теракт. За несколько дней до ЧП в Шэньян приезжал председатель Си Цзиньпин.