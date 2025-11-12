На Украине произошла авария на единственном урановом руднике

На Ингульской урановой шахте Украины произошла авария. Об этом сообщили в Минэнерго в своем Telegram-канале .

«На шахте Восточного горно-обогатительного комбината продолжаются аварийно-спасательные работы из-за чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 11 ноября в подземной выработке отработанного блока прорвало гидрозакладочную смесь и затопило шахту, в которой находились четыре горняка.

Двое рабочих успели выбраться, поиск остальных продолжается.

В начале октября обрушение произошло в шахте на Кузбассе. Более 150 горняков успели вывести на поверхность, никто не пострадал.