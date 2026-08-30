Более 210 тонн воды сбросил российский Ил-76 на очаги пожаров в Сербии

Экипаж самолета Ил-76 совершил пять вылетов и сбросил более 210 тонн воды на очаги природных пожаров в Сербии.Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сегодня в Сербии самолет Ил‑76 МЧС России совершил пять вылетов для тушения в Делиблатских песках, районе Столови и окрестностях Вране. В общей сложности на очаги возгораний было сброшено 210 тонн воды», — уточнили в ведомстве.

Экипажу Ил-76 проявил профессионализм и максимальную собранность в условиях ограниченной видимости. Сложностей добавили и ландшафтные условия, так как для этих районов характерна труднодоступная горная местность.

В ведомстве добавили, что слаженные действия экипажа позволили сдержать распространение огня. В результате удалось не допустить ухудшения ситуации.

Ранее в Алжире лесные пожары унесли жизни 12 человек и еще 54 пострадали.