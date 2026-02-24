Более 20 заключенных сбежали из тюрьмы в Мексике во время беспорядков

В мексиканском штате Халиско во время массовых беспорядков из тюрьмы в городе Пуэрто-Вальярта сбежали 23 заключенных. Об этом сообщил телеканал NMas .

По словам секретаря общественной безопасности штата Хуана Пабло Эрнандеса, подельники арестантов обстреляли тюрьму, а затем протаранили ворота автомобилем. В ходе перестрелки погиб один охранник. Сведения о сбежавших передали федеральным правоохранительным органам.

Беспорядки вспыхнули после ликвидации силовиками лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Члены организации перекрывают дороги, жгут машины и грабят магазины в Халиско и еще как минимум восьми штатах. Власти ввели усиленные меры безопасности, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты.

Посольство России ранее порекомендовало гражданам избегать поездок в регион.