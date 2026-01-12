Более 20 танкеров сменили флаг на российский за 2025 год

TWSJ: 25 танкеров подняли флаг России за три месяца 2025 года

За последние три месяца 2025 года 25 танкеров сменили флаг на российский, из них 18 — в декабре. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации источника, под санкциями США или Британии уже находятся 16 из перерегистрированных судов. Авторы статьи отметили, что переход под российскую юрисдикцию стал стратегическим шагом, направленным на обход блокады экспорта венесуэльской нефти.

«После захвата пяти нефтяных танкеров и обещания военных действий со стороны США мировой флот перевозящих нефть теневых танкеров быстро поднимает новый флаг — триколор России», — констатировали они.

Газета The New York Times со ссылкой на представителя американских военных и спутниковые снимки писала, что ВМС США начали преследовавать нескольких нефтяных танкеров после выхода из венесуэльских вод в Атлантический океан. Грузовые суда находятся под санкциями Соединенных Штатов.