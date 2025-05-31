Более 20 спортсменов и журналистов погибли в результате ДТП в Нигерии

В Нигерии более 20 человек погибли в результате падения автобуса с моста в районе Кура местного самоуправления штата Кано. Об этом сообщило издание Daily Post , уточнив, что среди погибших были спортсмены, журналисты, медики и администраторы.

В автобусе с 35 пассажирами ехала спортивная команда нигерийского штата Кано, возвращавшаяся с Национального спортивного фестиваля в штате Огун.

«На месте погибли 22 человека. Это произошло у моста Дакатсалле, не доезжая до Куры. Водитель тоже мертв. Только что скончался еще один участник», — рассказал выживший Адо Салису Гама, находящийся в больнице.

По его словам, другие пострадавшие также получают медицинскую помощь в госпитале Куры.

Пострадавший добавил, что авария произошла после успешного выступления команды, завоевавшей 29 медалей на фестивале в Огуне.

Ранее в результате сильного наводнения в штате Нигер на севере Нигерии погибли по меньшей мере 117 человек. Несколько местных жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Более 20 спортсменов погибли из-за ДТП в Нигерии.