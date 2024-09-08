Более 20 человек задержали в Турции после обнаружения тела пропавшей девочки

Полиция Турции задержала более 20 человек после обнаружения тела пропавшей в провинции Диярбакыр восьмилетней девочки Нарин Гюран. Об этом сообщил министр юстиции республики Йылмаз Тунч, передало агентство DHA .

Девочка пропала 21 августа в районе Тавшантепе. Она ушла на курсы по изучению Корана и не вернулась, в тот же день семья обратилась в полицию. По сообщению агентства, силовики проверили более 12 тысяч автомобилей и более 32 тысяч человек, допросили 130 местных жителей и осмотрели с собаками более 1,1 тысячи гектара территории.

Спустя 19 дней тело ребенка обнаружили в двух километрах от деревни, где она проживала. Ее нашли в мешке не берегу ручья.

«Специалисты проводят вскрытие. В рамках расследования приказано задержать 21 человека», — написал министр юстиции в соцсети.

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