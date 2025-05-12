Более 20 человек пострадали в массовом ДТП в Германии

Kurier: массовое ДТП с автобусом произошло в ФРГ, пострадали свыше 20 человек

Пять автомобилей и автобус столкнулись рядом с Бонном на западе Германии. В аварии пострадали более 20 человек, сообщила газета Kurier.

«На немецкой автомагистрали А59 недалеко от Бонна автобус столкнулся с пятью машинами», — указали в публикации.

По данным издания, пассажирский автобус направлялся в аэропорт.

После ДТП 63-летнюю пассажирку автомобиля, который столкнулся с автобусом, зажало внутри. Медики доставили женщину в госпиталь на вертолете, она получила серьезные травмы.

Еще у шестерых человек диагностировали травмы средней степени тяжести. Всего в результате аварии пострадал 21 человек.

Правоохранители перекрыли участок дороги в районе ДТП и начали расследование.

Ранее перевозивший навоз грузовой автомобиль врезался в опору моста у города Штапельфельд в ФРГ. В результате ДТП травмы получили 18 человек. Сам водитель фуры не пострадал.