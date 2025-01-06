Почти 20 немцев пострадали из-за влетевшего в мост грузовика с навозом

Lubecker Nachrichten: в Германии грузовик с навозом врезался в мост

Перевозивший навоз грузовой автомобиль врезался в опору моста у населенного пункта Штапельфельд в Германии. В результате ДТП пострадали 18 человек, сообщило издание Lubecker Nachrichten .

Авария произошла из-за лопнувшей шины. Водитель фуры потерял управление и влетел в препятствие, а также задел находящиеся рядом авто. Из-за ДТП навоз и части грузовика раскидало по проезжей части. Сам водитель в результате аварии не пострадал. Из соображений безопасности мост перекрыли.

«По данным полиции, для оценки состояния моста был вызван инженер-строитель», — отметили в публикации.

Из-за перекрытых моста и магистрали образовалась большая пробка.

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