Excélsior: более 16 человек погибли в Мексике в крупном ДТП с участием грузовика

Как минимум 16 человек погибли, еще несколько пропали без вести после крупного ДТП с участием грузовика на автодороге Гвадалахара — Тепик в Мексике. Об этом сообщил источник газеты Excélsior в Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в штате Наярит.

Грузовик потерял управление и не сумел вовремя остановиться, протаранив машины, скопившиеся в пробке. В результате столкновения образовался крупный завал, несколько авто загорелись, что затруднило работу пожарных и спасателей.

Среди пострадавших — двое нацгвардейцев, их госпитализировали с тяжелыми травмами. Также некоторые люди пропали без вести. Шофера грузовика задержали. На месте ЧП ведут работы по поиску и спасению людей.

Еще одно жуткое ДТП в Мексике случилось в мае. С трассы вылетел туристической автобус, по меньшей мере 11 человек погибли.