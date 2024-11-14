Молодая самка косатки попала в плен в Охотском море

Сотрудники МЧС приступили к спасению косатки из лимана в Охотском море

Сотрудники МЧС РФ на Камчатке начали операцию по спасению находящейся на мелководье косатки. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

По данным министерства, происшествие с млекопитающим случилось на лимане в Охотском море, рядом с селом Устьевое. Из-за отлива и мелководья молодая самка не могла дышать, на ее теле появились трещины.

С помощью большегрузной техники касатку переместили в другое место, из которого она сможет уплыть в прилив. Инспекторы ГИМС МЧС вручную обливают животное водой, чтобы избежать пересыхания кожи.

Похожий случай произошел в начале октября. Четыре косатки и два детеныша застряли на мелководье. Вызволять млекопитающих прибыли сотрудники МЧС, в миссии участвовали 30 специалистов. Спасательная операция длилась несколько дней и закончилась успешно.