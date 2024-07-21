Более 15 человек погибли от малоизученного вируса Чандипура на западе Индии

Министр Патель сообщил о смерти 16 человек от вируса Чандипура в Индии

Как минимум 16 человек погибли в результате распространения вируса Чандипура в западном индийском штате Гуджарат, всего обнаружили 50 случаев заболевания. Об этом в эфире телеканала NDTV сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель.

«Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили от других штатов. Как минимум 50 случаев вируса зафиксировали в Гуджарате, люди погибли в 16 случаях», — сказал он.

Власти штата ранее на этой неделе заявили о 29 заболевших и одном официально подтвержденном смертельном случае.

Вирус Чандипура передается через москитов, клещей и укусы комаров. Впервые его обнаружили во время вспышки энцефалита в 1965 году в деревне Чандипура в индийском штате Махараштра.

В настоящее время вирус еще слабо изучен, вакцины или специфического лечения от него не существует. Заболевание вызывает лихорадку, симптомы которой похожи на острый энцефалит или грипп.

Ранее вспышку вирусной инфекции выявили у дельфинов-азовок в Крыму.