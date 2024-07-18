Вспышку вирусной инфекции выявили у дельфинов-азовок в Крыму

Неизвестный вирус распространился среди обитающих в акватории Черного моря у берегов Крыма дельфинов-азовок. В тяжелом состоянии животные выбросились на берег. Об этом сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в своем Telegram-канале .

Участники организации подчеркнули, что за последние недели получили множество сообщений о выбросившихся на берег истощенных азовках с поражениями кожи. Проведенные исследования показали, что у животных сильно увеличена печень, как при гепатите, а также гастриты с кровотечением в желудке.

«Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции», — подчеркнули в центре.

Волонтеры добавили, что пока удалось спасти только одну азовку, которая выбросилась около Судака. После оказания ветеринарной помощи она уплыла. Еще две особи погибли до приезда специалистов.

Организаторы центра заявили, что для поиска лекарства необходимы дополнительные исследования и материал. Они призвали всех, кто найдет дельфина на берегу, сообщить координаты на горячую линию. Если животное еще живо, не нужно его выталкивать в море. Также к коже дельфинов лучше не прикасаться голыми руками.