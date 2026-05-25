Более 1,3 тысячи заключенных захватили тюрьму в Венесуэле

В венесуэльском штате Баринас заключенные захватили территорию исправительного учреждения INJUBA и объявили забастовку. Об этом сообщил Observatorio Venezolano de Prisiones — неправительственный Центр мониторинга тюрем.

Протест начался 24 мая. В акции участвовали более 1,3 тысячи арестантов, включая женщин. Заключенные заявили, что после назначения нового директора в тюрьме резко ужесточили условия содержания.

По словам самих осужденных, в учреждении участились жесткие обыски, во время которых уничтожали личные вещи заключенных. Кроме того, более 120 человек якобы поместили в штрафной изолятор. Арестанты также сообщили о регулярных случаях избиений и применении пыток.

Правозащитники возложили ответственность за возможное развитие ситуации на министра по делам пенитенциарной системы Венесуэлы Хулио Гарсия Серпа. Власти страны информацию пока не комментировали.

Ранее власти Эквадора после беспорядков в тюрьме города Мачала, где ранее нашли тела четырех жертв, обнаружили еще 27 повешенных.