Рекордное число мигрантов прибыло в Великобританию. На одной лодке Ла-Манш пересекли 125 нелегалов, сообщил телеканал ITV .

«Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна», — отметили журналисты.

Прошлый рекорд был установлен в августе. Тогда на одной лодке переправились 106 человек. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что рассмотрит все возможные способы «наведения порядка в иммиграционной системе».

Ранее юрист Адриэль Касонта предсказал правый переворот в Британии, связанный с миграцией. Он заявил, что интересы простых граждан не важны как для лейбористов, так и для консерваторов в Великобритании.

По его словам, представителей рабочего класса беспокоит получение мигрантами больших прав и льгот по сравнению с местными жителями.