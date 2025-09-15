Местный юрист Адриэль Касонта в беседе с RT выразил мнение, что интересы простых граждан не важны как для лейбористов, так и для консерваторов в Великобритании.

«Единственное, что их волнует, — это как наделить властью себя, своих родных и друзей... Это указывает на разрыв между желаниями простых жителей этой страны и желаниями политических элит и корпораций», — отметил Касонта.

Касонта прокомментировал масштабный митинг в Лондоне, подчеркнув, что представителей рабочего класса беспокоит получение мигрантами больших прав и льгот по сравнению с местными жителями.

Юрист также предсказал правый переворот в Британии, связанный с проблемами в миграционной политике.