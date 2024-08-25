Более 100 жителей Буркина-Фасо стали жертвами атаки боевиков

RFI: из-за атаки боевиков в Буркина-Фасо погибли до 200 человек

Жители и военные в Буркина-Фасо пострадали из-за нападения боевиков на коммуну Барсалого. Погибли от 100 до 200 человек, сообщила радиостанция RFI .

В результате атаки пострадали как минимум 140 мирных жителей и военнослужащих. Группировка ударила по населенному пункту 24 августа. По данным силовых структур страны, боевики захватили военный мобильный госпиталь и завладели оружием.

Перед нападением местные жители по распоряжению властей рыли траншеи, чтобы замедлить продвижение группировки. Боевики открыли огонь по людям во время этих работ, добавили в издании.

Ранее власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера объявили об объединении стран в одну конфедерацию. На этот шаг руководства государств пошли после саммита Альянса государств Сахеля, который прошел в Ниамее. В совместном обращении решение назвали движением к «большей интеграции».