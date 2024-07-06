Три африканские страны объединятся в конфедерацию

AFP: Мали, Нигер и Буркина-Фасо объединятся в конфедерацию

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили объединиться в конфедерацию. Об этом со ссылкой на заявление лидеров этих западноафриканских государств сообщило Agence France-Presse.

Создание конфедерации в обращении, на которое ссылается AFP, назвали еще одним шагом к «большей интеграции».

Решение об этом приняли по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля.

В январе Нигер, Мали и Буркина-Фасо вышли из состава Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Тогда в совместном заявлении государств указали, что организация отошла «от идеалов своих отцов-основателей и от панафриканизма».

«Более того, ЭКОВАС под влиянием иностранных держав, предавших свои основополагающие принципы, стало угрозой для своих государств-членов и населения, счастье которого оно должно обеспечить», — подчеркнули власти трех стран.

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