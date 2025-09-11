Более 100 россиян обратились в посольство в Непале из-за беспорядков
Первые россияне успешно покинули Непал после массовых беспорядков
Свыше 100 россиян обратились в посольство из-за массовых беспорядков в Непале. Все заявители в безопасности, рассказали дипломаты РИА «Новости».
«Первые российские туристы после протестов покинули Непал… Мы знаем точно, что у части из них еще сохраняется эта проблема, то есть они дожидаются своих вылетов», — отметил собеседник агентства.
Другая часть россиян успешно направилась в сторону Индии — у туристов изначально были билеты в эту страну.
Также в посольстве добавили, что вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, так как ситуация постепенно стабилизируется.
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что в Непале находятся около 350 путешественников из России.