Более 100 россиян обратились в посольство в Непале из-за беспорядков

Свыше 100 россиян обратились в посольство из-за массовых беспорядков в Непале. Все заявители в безопасности, рассказали дипломаты РИА «Новости».

«Первые российские туристы после протестов покинули Непал… Мы знаем точно, что у части из них еще сохраняется эта проблема, то есть они дожидаются своих вылетов», — отметил собеседник агентства.

Другая часть россиян успешно направилась в сторону Индии — у туристов изначально были билеты в эту страну.

Также в посольстве добавили, что вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, так как ситуация постепенно стабилизируется.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что в Непале находятся около 350 путешественников из России.