Турэксперт Мкртчян рассказал, что в Непале находятся около 350 российских туристов

«Едут в основном люди для горных трекингов. Там проложены маршруты на высоте порядка 2,5-3 тысячи метров над уровнем моря. Люди два-четыре дня акклиматизируются, ходят на экскурсии, там очень много древних пагод», — отметил эксперт.

Мкртчян также подчеркнул, что стоимость туров в Непал достаточно высокая, и попасть туда непросто из-за отсутствия прямых рейсов. Ежегодно Непал посещают лишь несколько тысяч россиян. Сейчас, по предварительным оценкам, там находится менее 350 человек, сказал Мкртчян.

«Естественно, мы всем советуем людям не выходить из отелей ни в коем случае. А если уже нужно выйти там за продуктами или еще чем-то, ни в коем случае не подходить к скандирующим, митингующим людям», — рекомендовал специалист туристам, оказавшимся в стране с неспокойной обстановкой.