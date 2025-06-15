«Железный купол» дал трещину. Почему Израиль не смог остановить иранский удар?

Удар Ирана по Израилю 13 июня был беспрецедентным, иранские военные смогли поразить большое количество целей — система «Железный купол» не справилась. Почему не сработала оборона ЦАХАЛ, в стриме 360.ru в беседе с Анастасией Букреевой рассказал израильский политолог Саймон Ципис.

«То, что произошло вчера, это беспрецедентное, наверное, за последние многие десятилетия в истории Израиля, то, что ракеты попадали в центр страны, в Тель-Авив и в Рамат-Ган», — отметил собеседник 360.ru.

Рамат-Ган находится в 20 километрах от города Нетания. Ракеты также попали в центральные города, такие как Ришон-ле-Цион, что находится в 20 километрах от Тель-Авива.