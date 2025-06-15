«Железный купол» дал трещину. Почему Израиль не смог остановить иранский удар?
Израильский политолог Ципис: США могут вмешаться в ирано-израильскую войну
Удар Ирана по Израилю 13 июня был беспрецедентным, иранские военные смогли поразить большое количество целей — система «Железный купол» не справилась. Почему не сработала оборона ЦАХАЛ, в стриме 360.ru в беседе с Анастасией Букреевой рассказал израильский политолог Саймон Ципис.
«То, что произошло вчера, это беспрецедентное, наверное, за последние многие десятилетия в истории Израиля, то, что ракеты попадали в центр страны, в Тель-Авив и в Рамат-Ган», — отметил собеседник 360.ru.
Рамат-Ган находится в 20 километрах от города Нетания. Ракеты также попали в центральные города, такие как Ришон-ле-Цион, что находится в 20 километрах от Тель-Авива.
Система «Железный купол» не предназначена для сбивания баллистических ракет, она предназначена для сбивания более мелких ракет, которые использует ХАМАС.
Саймон Ципис
политолог
Многие жители Израиля пострадали из-за иранского удара, служба «тыла» не справилась, отметил Ципис.
Политолог отметил, что трудно предположить сроки окончания ирано-израильской войны. Это могут быть дни или недели.
«Если сегодня вечером Иран нанесет такой же, а может быть и более ожесточенный удар по Израилю, то в ближайшие дни мы увидим вмешательство Соединенных Штатов Америки в эту войну. Сейчас США подтягивают свои флоты, которые находятся в Средиземном море и Персидском заливе, к берегам Ирана», — высказал мнение политолог.
Если войну не поставят на паузу, на Ближнем Востоке может разгореться широкомасштабная региональная война, вплоть до интервенции, резюмировал Ципис.