Более 10 рейсов отменили в Японии из-за медведя в аэропорту

Медведь ворвался на территорию аэропорта Ямагата в Японии и нарушил его работу. Об этом сообщил телеканал NHK .

Из-за косолапого пришлось отменить по меньшей мере 12 рейсов начиная с утра четверга. Животное сначала убежало, но вскоре вернулось и отказалось уходить со взлетно-посадочной полосы, не реагируя ни на сотрудников аэропорта, ни на специалистов из охотничьей организации, установивших ловушку.

Ранее в Калифорнии медведь забрался в жилой дом в поисках пропитания, съел остававшиеся там мороженое и пиццу и, предположительно, искупался в бассейне. На шее у зверя висел маячок — это значит, что его и ранее ловили за проникновением в дом. При этом жилье попыталась защитить небольшая собака.