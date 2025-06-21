В США собака дала отпор забравшемуся в дом медведю

В американском городе Монровия в один из домов пробрался медведь. Небольшая домашняя собака не испугалась зверя и принялась защищать жилище. Кадры с камер наблюдения опубликовал телеканал NBC News .

На видео пес отчаянно лаял при попытке медведя войти. Однако после ухода питомца, лесной зверь продолжил исследовать дом в поисках еды. У медведя на шее висел маячок. Это значит, что особь уже ловили при попытке взлома и проникновения.

«Мы видели, как этот медведь приходил пару раз. Он не только зашел к нашему соседу, но и в дом через две двери, на их кухню, ел мороженое и пиццу и, по-видимому, залез в бассейн», — рассказала местная жительница Лилли Мартинес.

В центре охраны дикой природы сообщили, что сейчас калифорнийские черные медведи активно ищут еду. Гражданам посоветовали запирать двери и использовать мусорные баки для отходов.

Ранее жители Хабаровского края сняли на видео внезапное появление медведя на автомобильной трассе. Специалисты поспешили напомнить, как вести себя при встрече с диким животным.