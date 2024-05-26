Более 10 человек пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Qatar Airways
Sky News: 12 человек на рейсе Доха — Дублин пострадали из-за турбулентности
Самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Дохи в Дублин, попал в зону сильной турбулентности во время полета над Турцией. После приземления помощь понадобилась шести пассажирам и шести членам экипажа, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на оператора аэропорта Дублина.
Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился. Его встретили сотрудники экстренных служб, в числе которых была полиция аэропорта и пожарно-спасательная служба.
«Шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией», — заявил оператор дублинского аэропорта.
Пострадавшим пассажирам и сотрудникам авиакомпании продолжают оказывать помощь.
До этого на борту Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines, следовавшем из Лондона в Сингапур, из-за сильной турбулентности погиб человек, многие пострадали. Самолет перенаправили в Бангкок, где он благополучно сел, но сингапурское Министерство транспорта сообщило, что для выяснения всех обстоятельств направит туда следователей.
Ранее сообщили, что порядка 300 самолетов американской компании Boeing у авиакомпаний American Airlines и United имеют критические неисправности, из-за которых они могут взорваться в воздухе.