Стало известно о критических неисправностях 300 самолетов Boeing

Порядка 300 самолетов американской компании Boeing у авиакомпаний American Airlines и United потенциально неисправны и рискуют взорваться в воздухе. Об этом сообщила газета Daily Mail .

По информации источника, специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) предупредили компанию Boeing про риск накопления статического электричества в районе топливных баков на модели 777. По их мнению, такая ситуация способна привести к воспламенению внутри топливного бака с последующим взрывом.

Ведомство сообщило компании об этом еще в марте и потребовало ответ до 9 мая. Дали ли в Boeing ответ на этот запрос, неизвестно.

По предварительным подсчетам, исправление указанной уязвимости обойдется Boeing примерно в 700 тысяч долларов. При этом рыночная капитализация компании оценивается в 113 миллиардов долларов.

Ранее более 70 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines.