«Боль и удивление». Министр обороны Грузии — о решении США перенести совместные учения

Министр обороны Грузии Чиковани удивился из-за переноса США военных учений

Фото: Freepik

Решение Соединенных Штатов перенести военные учения удивило министра обороны Грузии Ираклия Чиковани. Об этом он заявил на встрече с американскими политиками, его процитировало РИА «Новости».

Он уточнил, что с делегацией обсудили приобретенный опыт и положительные результаты совместной работы.

Чиковани отметил, что сотрудничество выгодно обеим странам.

«Мы также поговорили, и я выразил свою боль и удивление тем, что учения „Достойный партнер — 2024“ были перенесены, хотя мы продолжаем готовиться к проведению международных учений в 2025 году», — заявил он.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о готовности Грузии «перезагрузить» отношения с Америкой для укрепления сотрудничества между странами. По его словам, это поможет процветанию и безопасности в государстве.

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте