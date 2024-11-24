Бойцы «Вагнера» погибли в Мали при нападении террористов

Bloomberg: шесть бойцов «Вагнера» погибли в Мали в бою с террористами

Боевики связанной с «Аль-Каидой»* террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» атаковали бойцов частной военной компании «Вагнер» в Мали. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным издания, ехавшая колонна бойцов попала в организованную исламистскими боевиками засаду. В ходе противостояния на месте погибли шесть вагнеровцев, а террористы уничтожили их машины.

В Службе безопасности Мали заявили, что погибшие отвечали за охрану контрольно-пропускного пункта в центральной части страны.

Агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической группы по отслеживанию активности террористов в Африке уточнило, что нападение на бойцов произошло в минувший четверг, 22 ноября. Журналисты подчеркнули, что аналитики предоставили видео с места атаки, но подтвердить его подлинность не удалось. Также непроверенной остается информация, что террористы захватили оружие убитых.

Это не первая атака на бойцов частной военной компании «Вагнер» в Мали. В конце июля группа вступила в бой с туарегами за приграничный город Тин-Зауатин. На месте погибли не менее 20 россиян и почти 50 военных правительственных войск в Мали.

В начале октября глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что тела погибших в бою с туарегами бойцов вернули в Россию, чтобы похоронить с почестями.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.