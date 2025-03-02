Бойкот в поддержку Украины. Норвежская компания отказалась заправлять флот США

Нефтяная компания Haltbakk Bunkers решила отказаться от поставок топлива американским военным, базирующимся в Норвегии. То же самое коснется и прибывающих в страну кораблей США, сообщило Daily Express.

Авторы статьи утверждают, что после перепалки президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме норвежская компания опубликовала в соцсетях сообщение о поддержке Украины.

«Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — говорится в заявлении руководства.

По данным издания, глава Haltbakk Bunkers Гуннар Гран заявил, что американских клиентов исключили из базы из-за их отношения к украинцам.

Сейчас в соцсетях компании уже нет подобных публикаций. Однако в поисковой системе Google сохранилась ссылка на этот пост, ведущий в аккаунт Haltbakk Bunkers.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский устроил перепалку с Трампом на встрече в Белом доме. Лидеры стран не сошлись во мнениях по урегулированию конфликта.