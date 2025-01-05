Бойкот доллару объявили больше половины стран мира

РИА «Новости»: больше половины стран мира стали отказываться от доллара

Положение американской валюты стало более шатким по итогам 2024 года. Число стран, бойкотирующих доллар, оказалось больше, чем его сторонников, сообщило РИА «Новости» .

В минувшем году еще 14 стран мира вступили на путь дедолларизации. Стремление к платежному разнообразию возросло после увеличения санкционного давления на Россию.

Министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад заявил, что при опоре исключительно на доллар страна очень рискует. Он напомнил о примере отключения от межбанковской системы SWIFT, с которой уже столкнулась Россия.

В группу стран, чьи власти открыто выступают против доллара, в 2024 году вошли 53 государства. Еще 46 стран начали переход на расчеты в национальной валюте без резких заявлений на эту тему. Никаких мер по ограничению доллара не вводили в 94 государствах.

В 2025 году доллар продолжит терять позиции на мировой арене, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Этому поспособствует политика США.

«Заявляя о поддержке демократии везде, где только можно, они на деле стараются навязать свою волю миру, стараясь поставить в зависимость от себя все страны», — сказал он.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами за создание собственной валюты.