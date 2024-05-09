Богатые россияне вернули активы из-за рубежа на родину | 360°

Мир 09 мая 2024, 01:54 Богатые россияне вернули активы из-за рубежа на родину Bloomberg: российские миллиардеры возвращают активы на родину Freepik

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Богатые россияне начали активно возвращать активы на родину в связи угрозой их конфискации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Во многом на это повлияло то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями значатся граждане России», — указали в материале.

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Собеседники агентства рассказали, что им пришлось переводить бизнес в Россию, стараясь не думать о его возможной национализации. Также россияне выстраивают свою жизнь на родине без работы за рубежом.

По данным агентства, большинство попавших под ограничения российских миллиардеров обналичили деньги.

В первом квартале 2024 года заблокированные в депозитарии Euroclear российские активы принесли 1,6 миллиарда евро доходов процентами. По словам нового гендиректора хранилища Валери Урбен, в европейском депозитарии остались более 200 миллиардов евро, принадлежавших России.