Богатейший житель Индии купил у России нефть на 33 млрд долларов

WP: бизнесмен Мукеш Амбани приобрел с 2022 года у России нефть на $33 млрд

Холдинг Reliance Industries индийского бизнесмена Мукеша Амбани с 2022 года купил российскую нефть на миллиарды долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По данным издания, за три года Reliance Industries приобрела сырья на 33 миллиарда долларов. Это больше 8% от всей экспортированной Россией нефти. В 2021-м индийский холдинг приобрел нефти лишь на 85 миллионов.

Журналисты отметили, что в последние годы сырье покупали по сниженным ценам, что стало для Амбани значительным вкладом. Руководство компании заявило, что закупки российской нефти не отражают политическую позицию по конфликту и импорт соответствует международным правилам.

По мнению авторов статьи, подобные закупки делают Амбани возможной мишенью для гнева президента США Дональда Трампа, который в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что Индия и Китай помогают России вести боевые действия на Украине.

Ранее Европейский союз отказался поддержать идею Трампа о введении высоких пошлин на ряд товаров из Китая и Индии.