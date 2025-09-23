Богатейший житель Индии купил у России нефть на 33 млрд долларов
WP: бизнесмен Мукеш Амбани приобрел с 2022 года у России нефть на $33 млрд
Холдинг Reliance Industries индийского бизнесмена Мукеша Амбани с 2022 года купил российскую нефть на миллиарды долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, за три года Reliance Industries приобрела сырья на 33 миллиарда долларов. Это больше 8% от всей экспортированной Россией нефти. В 2021-м индийский холдинг приобрел нефти лишь на 85 миллионов.
Журналисты отметили, что в последние годы сырье покупали по сниженным ценам, что стало для Амбани значительным вкладом. Руководство компании заявило, что закупки российской нефти не отражают политическую позицию по конфликту и импорт соответствует международным правилам.
По мнению авторов статьи, подобные закупки делают Амбани возможной мишенью для гнева президента США Дональда Трампа, который в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что Индия и Китай помогают России вести боевые действия на Украине.
Ранее Европейский союз отказался поддержать идею Трампа о введении высоких пошлин на ряд товаров из Китая и Индии.