Богатейший человек мира рассказал, как начал ощущать старость

Американский бизнесмен, один из самых богатых людей мира Уоррен Баффетт, которому сейчас 94 года, признался, что чувствует старость. Об этом он заявил в беседе с The Wall Street Journal .

По его словам, «не было никакого волшебного момента», который заставил почувствовать тяжесть возраста. Когда предпринимателю исполнилось 90 лет, он начал ощущать изменения в организме и поведении. Стал терять равновесие, иногда забывать имена людей, приходилось напрягаться, чтобы прочитать текст в газетах.

Баффетт привел в пример своего преемника, 62-летнего Грега Абеля, которому предприниматель уступил пост главы Berkshire Hathaway.

«Разница в уровне энергии и в том, сколько он мог сделать за десятичасовой день по сравнению с тем, что мог сделать я за десятичасовой день, — разница становилась все более и более разительной», — признался бизнесмен.

Он отметил, что Абель был «намного более эффективен» и быстрее выполнял задачи, своевременно помогал людям и применял знания там, где это необходимо.

Ранее доцент Лидия Демидова заявила, что деменция может быть результатом накопления негативных факторов в течение жизни. По ее словам, чтобы сохранить ясный ум в старости, нужно начинать работать над собой как можно раньше.