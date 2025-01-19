Богатейшие люди мира стали чаще наведываться к Трампу

Bloomberg: шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье Трампа в США

Резиденцию избранного президента США Дональда Трампа после его победы на выборах посетили шесть из десяти богатейших людей мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным источника, бизнесмены Ларри Эллисон, Илон Маск, Бил Гейтс, Джефф Безос, Сергей Брин и Марк Цукерберг прибыли в аэропорт Южной Флориды Палм-Бич 25 раз, хотя до выборов на всех шестерых приходилось лишь 10 поездок к Трампу в год.

«Находящийся недалеко частный клуб Дональда Трампа в Палм-Бич — Мар-а-Лаго — стал центром власти, поскольку там Трамп перед своим вторым сроком радостно принимает титанов промышленности», — заявили журналисты.

Поместье Трампа, помимо мультимиллиардеров, посещали и другие крупные предприниматели, например владелец Los Angeles Times Сун-Шонг, криптовалютные бизнесмены близнецы Уинклвосс, самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт и директор Cantor Fitzgerald Говард Лутник.

Ранее тысячи американцев вышли на протест против Трампа в центре Вашингтона.