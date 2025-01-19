Богатейшие люди мира стали чаще наведываться к Трампу
Bloomberg: шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье Трампа в США
Резиденцию избранного президента США Дональда Трампа после его победы на выборах посетили шесть из десяти богатейших людей мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным источника, бизнесмены Ларри Эллисон, Илон Маск, Бил Гейтс, Джефф Безос, Сергей Брин и Марк Цукерберг прибыли в аэропорт Южной Флориды Палм-Бич 25 раз, хотя до выборов на всех шестерых приходилось лишь 10 поездок к Трампу в год.
«Находящийся недалеко частный клуб Дональда Трампа в Палм-Бич — Мар-а-Лаго — стал центром власти, поскольку там Трамп перед своим вторым сроком радостно принимает титанов промышленности», — заявили журналисты.
Поместье Трампа, помимо мультимиллиардеров, посещали и другие крупные предприниматели, например владелец Los Angeles Times Сун-Шонг, криптовалютные бизнесмены близнецы Уинклвосс, самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт и директор Cantor Fitzgerald Говард Лутник.
Ранее тысячи американцев вышли на протест против Трампа в центре Вашингтона.