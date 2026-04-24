Богачи строят бункеры в Новой Зеландии на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Богатейшие люди мира заняты обустройством укрытий в Новой Зеландии и странах Тихоокеанского региона. Об этом сообщила газета Express .

Журналисты подчеркнули, что интерес к убежищам увеличился из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«В условиях эскалации глобальной напряженности миллиардеры готовы к любым возможным последствиям благодаря современным подземным бункерам в Новой Зеландии и Тихоокеанском регионе», — заявили в газете.

Такие убежища стали ультрасовременными и превратились для богачей в желанный актив для подготовки к «потенциальному апокалипсису». Кроме того, Новую Зеландию считают самым безопасным государством в мире.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за нынешней ситуации в мире у многих возникает ощущение «конца света». Однако он обратил внимание, что в прошлом человечество сталкивалось с более серьезными испытаниями.