Боевой настрой. Трамп предложил называть Пентагон «министерством войны»

Президент США Дональд Трамп с иронией предложил вернуть название «министерство войны» для министерства обороны. Он отметил, что сейчас в стране чувствуется боевой настрой.

«У меня здесь Марко Рубио и Пит Хегсет — госсекретарь и, скажем так, министр войны. Раньше так и называлось — министр войны… Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», — цитирует Трампа РИА «Новости»..

Американский лидер отметил, что на старом здании рядом с Белым домом до сих пор видна надпись «Министерство войны».

В 1949 году Министерство войны США переименовали в Министерство обороны. Это произошло в рамках реформы вооруженных сил после Второй мировой войны. Реформа была частью Закона о национальной безопасности 1947 года.

Ранее Трамп заявил, что США могут вновь атаковать ядерные объекты Ирана, если Тегеран не предоставит доступ к своим обогащенным материалам. США нанесли удар по Исламской Республике в ночь на 22 июня.