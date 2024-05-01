ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии | 360°

Мир 01 мая 2024, 01:45 ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии ЦПВС: ВКС РФ уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф Freepik

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ВКС России ликвидировали два места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике генерал-майор Юрий Попов, его слова передало РИА «Новости».

«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс», — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона построила конструктивные рабочие отношения как с Ираном, так и с Израилем. Он отметил, что Россия будет поддерживать контакты с Ираном, несмотря на удары по еврейскому государству.По его словам, 16 апреля российский лидер Владимир Путин говорил по телефону с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, а глава МИД РФ Сергей Лавров провел беседу с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амирабдоллахианом.