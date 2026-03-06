Al-Monitor: альянс из шести курдских группировок войдет в Иран в ближайшие дни

Шесть иранских курдских группировок, поддерживаемых США, готовятся вторгнуться в Иран. Они намерены присоединиться к американо-израильской коалиции, сообщило издание Al-Monitor .

«Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых Соединенными Штатами, готовится проникнуть в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании», — написали журналисты.

Источники не раскрыли точную дату, но сообщили, что иранские курдские отряды, получившие оружие и оборудование, могут пересечь границу в ближайшие дни.

По данным издания, ЦРУ с прошлого года сотрудничает с иранскими курдскими вооруженными группировками, обсуждая возможные операции на территории Ирана.

Ранее источники CNN сообщили, что Центральное разведывательное управление США снабжает курдские силы боеприпасами, чтобы спровоцировать восстание в Иране. Глава Белого дома лично созвонился с их лидерами.