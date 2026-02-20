Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии

По меньшей мере 50 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на деревню Тунган Дутсе в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщило Reuters .

Местные власти продолжают выяснять судьбу пропавших.

Житель деревни Абдуллахи Сани рассказал, что в атаке погибли трое его родственников. По его словам, накануне жители предупреждали силовиков о колонне более чем из 150 мотоциклов с вооруженными людьми, однако тревожный сигнал остался без реакции.

В северных регионах Нигерии сохраняется высокий уровень насилия: вооруженные банды регулярно совершают нападения, похищения ради выкупа и вынуждают жителей покидать свои дома.

В январе вооруженные преступники совершили налет одновременно на три церкви в нигерийском штате Кадуна и похитили 171 прихожанина.