Боевики подожгли рождественскую елку в Сирии

Восемь иностранных боевиков в Сирии подожгли рождественскую елку. Об этом сообщило издание Al-Watan .

Дерево попытались спалить в городе Скальбия в провинции Хама. Поджог совершили спустя два дня после установки ели, рассказал настоятель христианской общины Магер Хаддад. По его словам, злоумышленников уже задержали.

«Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены», — пообещал Хаддад.

В конце ноября новогодняя елка загорелась в Москве. Пожар вспыхнул на Переяславской улице в Мещанском районе. На место прибыли экстренные службы, дерево оперативно потушили. Информации о пострадавших не поступало.