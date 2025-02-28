В Германии расследуют возможное пребывание боевиков «Азова» на территории страны

Немецкая прокуратура начала расследование факта пребывания в стране боевиков украинского батальона «Азов»*. Об этом РИА «Новости» сообщили в полиции Бранденбурга на запрос о ношении нацистской символики и возможной вербовке боевиков.

«Под ведением прокуратуры началось расследование. Дополнительная информация в настоящее время не предоставляется в интересах следствия», — заявили в ведомстве.

В ответственной за район расселения националистов региональной прокуратуре Потсдама затруднились ответить на вопрос о начале расследования, но пообещали рассмотреть его в случае предоставления номера актовой записи дела. Судя по всему, делом занимается одна из генеральных прокуратур земли Берлин-Бранденбург, отметили журналисты.

Ранее основатель «Азова»* заявил о пользе прихода военных к власти на Украине.

* Запрещенная в России террористическая организация