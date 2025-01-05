Основатель «Азова» заявил о пользе прихода военных к власти на Украине

Военные у власти смогут навести порядок на Украине. Об этом основатель националистического батальона «Азов»* Андрей Билецкий заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук , намекнув на возможность переворота в стране.

По его словам, приход военных во власти станет правильным шагом в нравственном плане. Билецкий выразил уверенность, что поступки человека во время боевых действий полностью характеризуют его личность.

«Сейчас простой принцип. Смотри, что человек делал во время войны. <…> Каждый будет говорить на Майдане, вне Майдана: „Я готов на все ради страны“. Военный — это человек, который оставил семью, получает ранение, мерзнет как собака, недосыпает, рискует каждый день жизнью и тянет за других, который уже доказал, что для него это не пустые слова», — пояснил действующий командир 3ОШБ ВСУ.

Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук отмечал, что избранный президент США Дональд Трамп способен быстро разрешить конфликт на Украине посредством госпереворота.

*Признан террористической организацией и запрещен в России.