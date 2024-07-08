Boeing признала себя виновной в мошенничестве

Reuters: Boeing признала вину в мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов 737 MAX в 2018-2019 годах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США.

Крупнейший производителей авиационной техники выплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов для завершения расследования.

«Соглашение о признании вины, требующее одобрения судьи, сделает авиапроизводителя осужденным преступником в связи с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии <…>, в результате которых погибли 346 человек», — уточнили журналисты.

Однако эта новость вызвала резкую критику со стороны семей жертв. Они хотели, чтобы корпорация предстала перед судом и понесла более суровое наказание.

Ранее Минюст США предложил корпорации Boeing признать себя виновной в мошенничестве либо предстать перед судом. Адвокат потерпевших Пол Касселл отмечал, что такая сделка не признает, что преступление компании унесло жизни 346 человек. Boeing заподозрили в фальсификации тестов при испытании самолетов.