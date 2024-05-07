Boeing заподозрили в фальсификации тестов при испытании самолетов | 360°

Мир 07 мая 2024, 20:08 Boeing заподозрили в фальсификации тестов при испытании самолетов WSJ: FAA США начало расследование против Boeing из-за подделки документов РИА «Новости»

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США решило провести новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Новое расследование ведут в отношении Boeing после того, как производитель самолетов недавно сообщил, что его сотрудники, возможно, пропустили некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали документы», — отметили в материале.

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Решение приняли после того, как стало известно, что сотрудники корпорации могли не успеть проверить самолеты Boeing 787 Dreamliner. Кроме того, их заподозрили в подделке отчетов.

В апреле производитель самолетов сообщил FAA о том, что, возможно, не смог вовремя закончить нужные проверки некоторых воздушных суден Boeing 787 Dreamliner

Глава авиакомпании Emirates Airline Тим Кларк ранее раскритиковал американскую корпорацию Boeing из-за снижения стандартов качества.