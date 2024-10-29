Boeing P-8 Poseidon опасно приблизился к российскому Су-35 над Средиземноморьем

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции опасно приблизился с российским Су-35 над Средиземным морем. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, сообщило РИА «Новости» .

«Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет», — сказал он.

Российский пилот, по словам Игнасюка, показал высокий профессионализм. Он сделал все, чтобы предотвратить столкновение.

Также Игнасюк рассказал, что при сбросе двух самодельных взрывчаток с запущенного террористами беспилотника по позициям правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Эрназ ранение получил один сирийский военнослужащий.

Маневр пилота Су-35 ВКС России у берегов Аляски напугал генерала ВВС США Грегори Гийо. Он назвал поведение российского пилота небезопасным.