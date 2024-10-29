Boeing P-8 Poseidon опасно приблизился к российскому Су-35 над Средиземноморьем
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции опасно приблизился с российским Су-35 над Средиземным морем. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, сообщило РИА «Новости».
«Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет», — сказал он.
Российский пилот, по словам Игнасюка, показал высокий профессионализм. Он сделал все, чтобы предотвратить столкновение.
Также Игнасюк рассказал, что при сбросе двух самодельных взрывчаток с запущенного террористами беспилотника по позициям правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Эрназ ранение получил один сирийский военнослужащий.
Маневр пилота Су-35 ВКС России у берегов Аляски напугал генерала ВВС США Грегори Гийо. Он назвал поведение российского пилота небезопасным.