Маневр российского истребителя на Аляске напугал американского генерала

Американские летчики отслеживали полет четырех российских военных самолета вблизи Аляски. Маневр истребителя Су-35С сочли небезопасным, об этом сообщил генерал ВВС США Грегори Гийо, его слова передал Telegram-канале Fighterbomber .

Самолеты объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) совершили «безопасный и дисциплинированный перехват» российских самолетов в зоне противовоздушной обороны Аляски.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех — не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», — заявил генерал.

В Telegram-канале опубликовали видеозапись с американского самолета. На кадрах видно, что истребитель ВВС США слишком близко подошел к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, а пилот Су-35С из группы сопровождения сманеврировал и отогнал американский самолет.