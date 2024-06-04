Самолет «КрасАвиа» выкатился за пределы ВВП в аэропорту Диксон

Самолет Ан-26 с 23 людьми на борту выкатился за пределы ВВП в аэропорту Диксон

Прилетевший из Норильска самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Диксон в Красноярском крае. На борту находились 23 человека, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что Ан-26 принадлежит авиакомпании «КрасАвиа». Самолет выполнял нерегулярный чартерный рейс из Норильска.

Около 16:00 по местному времени самолет сел в аэропорту Диксон, а после выкатился за пределы ВВП. Сейчас сотрудники надзорного ведомства устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Также специалисты начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, заключили в пресс-службе.