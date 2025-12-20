Blue Origin отправила в космос корабль New Shepard с инвалидом-колясочником

Старт ракеты произошел в 08:15 по местному времени (17:15 по московскому времени) с пусковой площадки в западном Техасе. Экипаж миссии NS-37 состоит из шестерых туристов, в их числе инженер-аэрокосмист Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус.

В 2018 году девушка попала в аварию и повредила спинной мозг. Серьезная травма лишила ее возможности ходить, и она передвигается на коляске. Полет на корабле New Shepard, по сути, является миссией по сбору данных и проверке адаптации систем для астронавтов с ограниченными возможностями.

Также на корабле находятся физик из Флориды Джоэл Хайд, немецко-американский инженер из SpaceX Ханс Кенигсман, бизнесмен Нил Милч, предприниматель Адонис Пурулис и обладатель степени по информатике Джейсон Стэнселл.