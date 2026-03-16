Bloomberg узнал о практически полном истощении запасов снарядов у Британии

Великобритании в случае полномасштабных боев хватит боеприпасов всего на несколько дней. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«В конце Холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может наскрести одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих», — добавил автор статьи.

Кроме того, Королевский военно-морской флот может выставить всего около 10 фрегатов и эсминцев против 50 в начале 1990-х, а количество эскадрилий в Военно-воздушных силах сократилось в шесть раз.

При этом в феврале правительство страны заявило, что подготовило штаб из 70 военнослужащих, чтобы отправить их на Украину в составе так называемых межнациональных сил. Бюджет проекта составил около 200 миллионов фунтов.