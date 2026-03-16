Bloomberg узнал о практически полном истощении запасов снарядов у Британии

Bloomberg: Британии хватит снарядов всего на несколько дней боестолкновений
Великобритании в случае полномасштабных боев хватит боеприпасов всего на несколько дней. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«В конце Холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может наскрести одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих», — добавил автор статьи.
Кроме того, Королевский военно-морской флот может выставить всего около 10 фрегатов и эсминцев против 50 в начале 1990-х, а количество эскадрилий в Военно-воздушных силах сократилось в шесть раз.
При этом в феврале правительство страны заявило, что подготовило штаб из 70 военнослужащих, чтобы отправить их на Украину в составе так называемых межнациональных сил. Бюджет проекта составил около 200 миллионов фунтов.