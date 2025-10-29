Блокаду транзита в Калининград назвали объявлением войны России

Закрытие транзита в Калининград со стороны Литвы будет равносильно объявлению войны России. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Глава МИД Литвы Кястутис призвал закрыть транзит в Калининград. Это очень опасный ход для такой мелкой страны. Если он хочет открыть новый фронт на Прибалтике, то это будет подходящим решением. Сомневаюсь, что ЕС это позволит, поскольку это будет объявлением войны против России», — пояснил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией на длительный срок или ограничить транзит в Калининград. Меры ужесточают из-за частых нарушений воздушного пространства страны метеозондами. Их подозревают в контрабанде белорусских сигарет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко резко осудил закрытие границы перед третьей Минской международной конференцией по евразийской безопасности. Он назвал это решение «безумной аферой».